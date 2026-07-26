Ливни, град и ветер до 25 м/с ожидаются на Ставрополье

На Ставрополье надвигается непогода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

26 июля на Ставрополье объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, до конца суток 26 июля, а также ночью и в первой половине дня 27 июля местами по краю ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

«Есть риск подтопления низинных участков, сбоев в работе ливнёвок, повреждения кровель, падения деревьев и слабо закреплённых конструкций». – предупреждают сотрудник чрезвычайного ведомства в своих соцсетях.

Жителей просят быть внимательными: не парковать машины под деревьями, не оставлять без присмотра детей, по возможности оставаться дома. В случае ЧП - звонить 112.

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