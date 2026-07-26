Кисловодск собрал партию гуманитарки для бойцов СВО

Маскировочные сети, сплетенные активистами, отправили в зону проведения СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из Кисловодска в зону специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев. Груз, сформированный при участии городских волонтёров и общественных организаций, уже направлен к месту назначения.

«Продолжаем поддерживать наших бойцов и регулярно отправляем именно то, что сегодня им необходимо. Сейчас отправили 600 литров питьевой воды и пять маскировочных сетей», - сообщает глава Кисловодска в своих соцсетях.

Городские власти и жители Кисловодска продолжают системную работу по поддержке военнослужащих. Гуманитарные грузы формируются с учётом потребностей бойцов и запросов, поступающих из зоны проведения СВО.