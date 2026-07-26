Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 июля 2026 13:29

Кисловодск собрал партию гуманитарки для бойцов СВО

Город-курорт направил в зону проведения спецоперации питьевую воду и маскировочные сети
Евгения ТОКАРЕВА
Маскировочные сети, сплетенные активистами, отправили в зону проведения СВО.

Маскировочные сети, сплетенные активистами, отправили в зону проведения СВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из Кисловодска в зону специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев. Груз, сформированный при участии городских волонтёров и общественных организаций, уже направлен к месту назначения.

«Продолжаем поддерживать наших бойцов и регулярно отправляем именно то, что сегодня им необходимо. Сейчас отправили 600 литров питьевой воды и пять маскировочных сетей», - сообщает глава Кисловодска в своих соцсетях.

Городские власти и жители Кисловодска продолжают системную работу по поддержке военнослужащих. Гуманитарные грузы формируются с учётом потребностей бойцов и запросов, поступающих из зоны проведения СВО.