В Дагестане электромонтера убило током

Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия произошла в Хасавюрте, когда рабочие горэлектросетей вели работы на улице Гамзата Цадасы. Специалисты использовали автовышку. Внезапно одного монтера ударило током. Мужчина скончался.

По данному факту СУ Следственного комитета по республике Дагестан возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводится проверка.

«Предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдения требований охраны труда и техники безопасности при проведении работ, а также лиц, ответственных за их обеспечение», - рассказали в следкоме республики.