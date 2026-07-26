Из-за плановых работ на электросетях жители Ессентуков останутся без света

В Ессентуках 27 июля планируется отключение света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ессентуках 27 июля запланировано отключение света. Как предупреждает компания-поставщик, электроэнергии не будет в связи с плановыми работами.

«Время отключения с 09:00 до 19:00. Просим заранее подготовиться», -сообщает в своих соцсетях глава Ессентуков Владимир Крутников.

Мэр города-курорта также дает список адресов, где не будет света 27 июля. Без электричества останутся жители улицы Никольская по следующим адресам: дома 15А, 15Б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/5/1, 21/6, 23, 23/1, 25, 25/1.