В Ставрополе отремонтировали фасад дома за восемь миллионов рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Более восьми миллионов рублей потратили на ремонт фасада жилого дома на улице Пригородной в Ставрополе. Специалисты обновили около 1,5 тысячи квадратных метров наружных конструкций.

«Фасад – это не просто внешний облик здания. Он защищает дом от влаги, перепадов температур и других факторов, которые со временем разрушают строительные конструкции. Поэтому его капремонт – это прежде всего вклад в долговечность и безопасность здания», – пояснили в пресс-службе фонда капремонта Ставропольского края.

В ходе ремонтных работ очистили поверхность здания, загерметизировали межпанельные швы, нанесли грунтовку и установили армирующую сетку. После стены заштукатурили и покрасили фасад составами, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению, дождям и другим видам осадков.

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