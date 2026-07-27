Обвиняемая в серии автоподстав в Кургане Камшилова отказалась от адвоката

Обвиняемая в серии автоподстав в Кургане отказалась от адвоката Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области продолжается суд над шестью обвиняемыми в крупном мошенничестве. По версии следствия, сестры Камшиловы и еще четыре фигуранта организовали серию автоподстав в 2023-2024 годах. Преступная группа провоцировала ДТП на дорогах с водителями, допустившими мелкие нарушения ПДД. Далее с растерянных автомобилистов требовали деньги на месте или незаконно получали выплаты по ОСАГО от страховых компаний. Об этом сообщают коллеги из медиахолдинга «Область 45».

На очередном заседании планировался допрос оставшихся потерпевших, обвиняемых и свидетелей. Только вот никто из приглашенных на суд не явился. Процесс все же не остановили – прокурор начал разбирать материалы дела – скриншоты переписок, заявления потерпевших, а также иски страховых компаний.

После выступления прокурора Елена Камшилова заявила, что отказывается от услуг адвоката и больше не нуждается в чьих-либо компетенциях. Судья уточнил, не связано ли это с финансовым положением обвиняемой? Камшилова ответила, что нет.

Тогда судья Курганского городского суда Денис Черкасов стал разбирать ходатайство о смягчении меры пресечения сестрам. Марина Камшилова находилась под домашним арестом с сентября 2025 года и просила сменить его на запрет определенных действий.

Одновременно с этим Елена Камшилова просит перевести ее из СИЗО под домашний арест, который она ранее нарушила. В изоляторе обвиняемая находится уже девять месяцев. Просьбу об изменении меры пресечения она аргументировала состоянием здоровья.

Гособвинитель же настаивает на сохранении мер пресечения и не видит причин, чтобы их менять. Судья удалился в совещательную комнату, а когда вернулся, вынес решение – отказать в удовлетворении ходатайств и оставить меры пресечения на три месяца.

Уточним, что деятельность группы автоподставщиков пресекли в ноябре 2024 года. Объем документов уголовного дела превысил 40 томов – правоохранители насчитали около 40 эпизодов аварий, которые устроили участники ОПГ. Сестрам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантки свою вину и причастность к инсценировкам ДТП полностью отрицают.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru