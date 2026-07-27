Федор Щукин наградил отличившихся дагестанцев в День Конституции республики

Врио главы Дагестана Федор Щукин. Фото: социальные сети Федора Щукина

В День Конституции Дагестана врио главы республики Федор Щукин наградил отличившихся дагестанцев. Государственные награды получили врачи, учителя, военнослужащие, работники культуры.

Федор Щукин поздравил всех участников церемонии и дагестанцев с Днем Конституции. Он напомнил, что основной документ принимали дважды – в 1994 и 2003 годах. Последний действует по сей день.

«Именно в Основном Законе заложены главные смыслы, на которых держится республика: единство, равенство прав, уважение к культуре и традициям каждого народа и общая ответственность за наше будущее. Благодаря этому фундаменту Дагестан сохраняет стабильность и движется вперед», – пишет в своих социальных сетях Федор Щукин.

На церемонии награждения Федор Щукин поблагодарил работников здравоохранения за то, что они ежедневно спасают жизни; педагогов – за воспитание нового поколения, которому передают знания, нравственные ценности, любовь к Родине и уважение к труду. Участникам специальной военной операции врио главы Дагестана пожелал вернуться домой с победой.

«Спасибо вам за труд, неравнодушие и за то, что в любые времена мы остаемся вместе. Уверен, опираясь на наши традиции и Конституцию, мы справимся с любыми вызовами. С праздником! Мира, здоровья и благополучия каждому дому!» – добавил Федор Щукин.