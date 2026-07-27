В Северной Осетии ушла из жизни 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны

Родина высоко оценила ратный подвиг Марии Прокофьевны. Фото: соцсети главы республики

Печальная весть пришла сегодня из Северной Осетии. Во Владикавказе в возрасте ста лет скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Хубаева. Когда началась война, она была еще подростком. Ее семья пережила немецкий плен.

Но, несмотря на юный возраст, Мария Прокофьевна внесла свой неоценимый вклад в Великую Победу. Она служила на передовой в составе легендарного 3-го Белорусского фронта. Её боевым заданием была работа в госпитале, где медсестры и санитарки делали всё возможное и невозможное, чтобы вернуть в строй раненых бойцов.

Главный подарок судьбы на войне Мария Прокофьевна получила в Кёнигсберге. Там она встретила осетинского парня-танкиста Константина Хубаева. Вместе они прошли через все тяготы войны и решили не расставаться больше никогда. После войны Мария Прокофьевна переехала на родину мужа – во Владикавказ. Здесь они вырастили шестерых детей, дождались 15-ти правнуков.

Родина высоко оценила ратный подвиг Марии Прокофьевны. В её наградном списке есть Орден Отечественной войны II степени. Также за выдающиеся заслуги перед городом и пример самоотверженного служения Отечеству в год 80-летия Победы ветерану было присвоено звание «Почетный гражданин Владикавказа (Дзауджикау)».

Глава республики Сергей Меняйло выразил соболезнования родным и близким Марии Хубаевой.

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