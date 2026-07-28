Жители Ессентуков остались без света 28 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ессентуков неожиданно остались без света 28 июля. АО «Горэлектросеть» предупредила об аварии. Ремонтные работы проводятся сразу по нескольким объектам.

С 08:00 до 17:00 отключение затронет следующие адреса:

– улица Ручейная №29 – 59, № 40 – 62;

– улица Школьная № 1, № 2 – 34.

С 09:00 до 12:00 отключение затронет следующие адреса:

– улица Пограничная, № 21 – 35;

– улица Походная, № 1– 13, 2 – 10;

– улица Гребенская, № 1 – 19, 2 – 14;

– улица Пикетная, № 2 – 18;

– улица Партизанская, № 31 – 53, 30 – 52;

– улица В. Домарева, № 1 – 27, 2 – 30.

С 14:00 до 17:00 отключение затронет следующие адреса:

– улица Кольцевая, № 123 – 183, 112 – 192;

– переулок Речной, № 1 – 29, 2 – 32.

С 09:00 до 14:00 отключение затронет следующие адреса:

– улица Крупской № 66 – 76;

– улица Оборонная № 50 – 66;

– улица Гагарина № 70 – 90, 141 – 159;

– улица Первомайская № 111 — 149, 124 – 182.

С 09:00 до 19:00; отключение затронет следующие адреса:

– улица Никольская:

д. 15а, 15б;

д. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/5/1, 21/6;

д. 23, 23/1;

д. 25, 25/1.

По вопросам электроснабжения жители могут обращаться в аварийно диспетчерскую службу по телефону: 6-53-91.

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