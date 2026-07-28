«Россети» обеспечили мощностью новые сельхозпредприятия Северного Кавказа

Наибольший объем работ выполнен в Кабардино-Балкарии. Фото: Наталья ЛЯХОВА

Специалисты Группы «Россети» с начала 2026 года обеспечили электроснабжение более 80 объектов агропромышленного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе, предоставив им в сумме 15,8 МВт мощности. Благодаря доступу к энергетической инфраструктуре формируются условия для увеличения производства местной продукции и создания новых рабочих мест.

Наибольший объем работ выполнен в Кабардино-Балкарии, где энергетики «Россети Северный Кавказ» подключили к сети 33 сельхозобъекта. Среди них – новые площадки агропредприятия, которое делает фруктовую пастилу. Сырье выращивают в собственных садах в селении Герменчик Урванского района.

Крупные проекты реализованы также в других регионах. Так, в Карачаево Черкесии «Россети Северный Кавказ» обеспечили дополнительной мощностью крупнейшего в России производителя семян кукурузы, на Ставрополье подключили к сети новую молочную ферму в станице Марьинской, а в Чеченской Республике – агрофирму в Наурском районе, где выращивают виноград.

До конца года «Россети» планируют завершить еще более 100 проектов техприсоединения для развития сельского хозяйства Северного Кавказа.