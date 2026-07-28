Ночь в лесу провела потерявшаяся в Кузбассе 84-летняя пенсионерка

Потерявшаяся пенсионерка целую ночь провела в лесу в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ижморском округе Кузбасса полицейские, сотрудники администрации и неравнодушные местные жители нашли 84-летнюю жительницу поселка Яя, потерявшуюся в лесу. Целую ночь пенсионерка провела среди деревьев, где нашли следы лап медведя, и даже соорудила себе лежанку из веток. Об этом сообщили коллеги из издания VSE42.Ru.

По данным правоохранительных органов, пенсионерка приехала в лес в районе села Ижморка-2 за грибами и ягодами. С ней был 88-летний брат. Они спокойно занимались «тихой охотой», пока в какой-то момент мужчина не заметил – рядом нет его сестры. Она пропала из виду и не откликалась.

Сам найти родственницу пенсионер не смог. Вышел из леса и обратился за помощью. Полицейские организовали поиски, которые длились всю ночью. Осложняло работы отсутствие у пропавшей телефона и найденные следы медведя.

«Накануне утром полицейские расширили зону поисков. Совместно с гражданами они "цепью" прочесывали лес в надежде выйти на пропавшую», – рассказали в МВД Кузбасса.

Пенсионерка оказалась в чаще в нескольких километрах от села. Она рассказала: как только поняла, что заблудилась, вместо паники соорудила себе лежанку из веток и устроила ночлег. Полицейские увезли женщину к бригаде скорой помощи. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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