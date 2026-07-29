У жителя КЧР конфисковали имущество на 3,3 млн рублей за мошенничество

Он направил в Минсельхоз КЧР подложные документы на покупку скота. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Черкесске суд признал виновным местного жителя в мошенничестве в особо крупном размере и подделке финансовых документов. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Карачаево-Черкесской Республике.

По данным следствия, в 2024 году, будучи главой крестьянско-фермерского хозяйства, мужчина изготовил фиктивные документы. В них он намеренно увеличил стоимость закупленного крупного рогатого скота. Эти бумаги были направлены в Министерство сельского хозяйства КЧР для получения субсидии на возмещение затрат. В результате из бюджета было незаконно выплачено более трех млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, а его имущество на сумму 3,3 млн рублей подлежит конфискации.

В ходе предварительного расследования глава КФХ частично возместил причинённый государству ущерб, вернув 1,5 млн рублей.

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