В Ессентуках пресекли незаконную продажу шкур разных животных

Фото: соцсети Владимира Крутникова

В Ессентуках сотрудники управления общественной безопасности пресекли незаконную продажу шкур разных животных. В их число вошли волки, еноты и даже розовый песец. Правоохранители изъяли у незаконного торговца 121 товар.

«Ситуация сложилась почти как в кино: коллеги и полицейские стоят рядом, а продавец будто и не замечает всей этой суеты – спокойно продолжает торговать. Составлен протокол по статье 9.4 краевого законодательства», – рассказал глава Ессентуков Владимир Крутников.

Крутников также пообещал, что проверки в городе будут продолжаться. За незаконную торговлю на улицах курорта горе-продавцу грозит штраф до трех тысяч рублей.

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