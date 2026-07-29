Турист погиб после падения с обрыва у гостевого дома в Дагестане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вблизи села Чалда Гергебильского района Дагестана погиб турист. Отдыхающий заехал в гостевой дом у трехметрового обрыва. Освещения или ограждений у крутого склона не было. Поздно вечером 27 июля мужчина вышел на улицу и рухнул вниз.

«После заселения в гостевой дом в условиях недостаточного освещения и отсутствия защитительных ограждений турист сорвался с обрыва. От полученных телесных повреждений мужчина впоследствии скончался в медицинском учреждении», – сообщили в СУ СКР по Дагестану.

Сотрудники ведомства выяснили, что с 2023 по 2026 год владелец гостевых домов начал сдавать их в аренду. Но решил не заниматься установкой фонарей, предупреждающих баннеров и ограждений. Три года ЧП удавалось избегать.

Следователи сразу возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Если владельца домов признают виновным, ему грозит до шести лет колонии.

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