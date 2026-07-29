Кабардино-Балкария приглашает жителей и гостей Москвы

Курорты Эльбруса и Нальчика привлекают все больше желающих. Фото: Ольга ПОГРЕБНЯК

В Москве проходит необычная информационная кампания: министерство курортов и туризма КБР на 50 цифровых билбордах разместило приглашение посетить Кабардино-Балкарию, сообщает пресс-служба министерства. Ролики с хештегом «Впечатления сильнее слов» можно увидеть в семи административных округах столицы – от Центрального до Юго-Западного, охватывая фактически весь мегаполис.

Такой формат был разработан Министерством курортов и туризма КБР и Комитетом по туризму Москвы. Это не просто обмен рекламными площадями, а полноценный перекрестный проект, призванный напомнить жителям центральной России о том, что такое качественный отдых на Кавказе.

Захватывающие дух виды, которые показывают на экранах, – это визитная карточка республики. Зритель может увидеть заснеженные склоны Эльбруса, ожидающие открытия нового горнолыжного сезона, кадры с парапланеристами, парящими над Чегемским ущельем, и живописнейшую дорогу на Джилы-Су. Нашлось место и спокойному отдыху: конные прогулки по альпийским лугам - это возможность не просто увидеть природу, но и слиться с ней, восстановить душевное равновесие.

Министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Аскер Бифов назвал эту акцию личным приглашением для каждого москвича и гостя столицы России:

«Среди привычной московской суеты у каждого есть возможность на секунду перенестись к подножию Эльбруса. Если вы видите наши туристические возможности на экранах города – считайте это личным приглашением. Кабардино-Балкария открыта для каждого и готова подарить множество разнообразных впечатлений», – прокомментировал ход кампании министр.

Курорты Эльбруса и Нальчика привлекают все больше желающих – поток туристов, посетивших Кабардино-Балкарию с начала этого года, почти достиг миллиона. А впереди – самый «жаркий» сезон.