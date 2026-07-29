Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июля 2026 14:45

Уголовное дело возбудили после жалоб воспитанников детдома в Кемерово

Один из них записал в соцсети видео, что паспорта детей удерживают
Данил ЮРКОВ
Уголовное дело возбудили после жалоб воспитанников детдома в Кемерово

Уголовное дело возбудили после жалоб воспитанников детдома в Кемерово

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерово силовики нагрянули в детский дом после жалоб воспитанников. Один молодой парень записал в социальной сети обращение, в котором заявил, что сотрудники учреждения удерживают его паспорт и не отдают. И эта проблема, по его словам, не у него одного. Об этом сообщили коллеги из VSE42.Ru.

Как рассказал парень, он просил вернуть паспорт, но педагоги вместо этого стали обвинять его в том, что документ он уже забирал. А потом молодого человека начали толкать, хотя он ходит на ходунках после сложного перелома. Его довели до истерики и толкнули в стену. После такого обращения воспитанник записал видео в сеть и заявил, что такие проблемы есть и других, кто живет в детском доме.

После появления информации в социальных сетях Следственный комитет Кузбасса организовал проверку и возбудил уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура подключилась к проверке и собирается узнать, исполнялось ли законодательство о защите прав несовершеннолетних.