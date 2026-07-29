Частный жилой дом в Махачкале снесло внезапным оползнем

Обошлось без пострадавших. Фото: МЧС по Дагестану.

В Махачкале в результате оползня поврежден частный жилой дом. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике Дагестан, в 18:40 мск в дежурную часть поступило сообщение о повреждении частного жилого дома в результате оползневых процессов по адресу: город Махачкала, Ленинский район, улица Еловая, дом 23.

Для оценки обстановки на место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Дагестан в составе трех человек личного состава и одной единицы техники.

«В настоящее время информация о характере разрушений уточняется, на месте продолжают работать спасатели», – говорится в сообщении спасательного ведомства.

К счастью, по данным МЧС, обошлось без пострадавших.

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