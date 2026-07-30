В Дагестане через суд пришлось выбивать лекарства для 12 детей в Махачкале

Рецепт на получение препаратов был выписан несвоевременно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Махачкале прокуратура Советского района инициировала судебное разбирательство для защиты прав двенадцати несовершеннолетних. Причиной послужили результаты проверки, в ходе которой надзорное ведомство выявило нарушения при оказании медицинской помощи детям.

Как сообщается, девочка 2014 года рождения, находящаяся под наблюдением педиатра, имеет медицинские показания к получению специализированного лечебного питания. Однако из-за несвоевременной выписки рецепта ребёнок остался без необходимых продуктов.

Аналогичные случаи задержки с предоставлением лекарств и лечебного питания были зафиксированы ещё у одиннадцати детей – жителей города. В связи с этим прокуратура направила в суд исковые заявления. Надзорное ведомство взяло на контроль исполнение судебных решений, чтобы гарантировать бесперебойное обеспечение всех упомянутых детей медикаментами, питанием и медицинскими изделиями.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru