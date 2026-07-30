Не просто кино, а признание в любви

Фильм снимали не местные, а гости города. Фото: Лилия КУРНАЛИНА

Полный зал кинотеатра «Форум» - герои, журналисты, зрители. После показа режиссёр Кристина Исаева и съёмочная группа ответили на вопросы. Обсуждение вышло живым и откровенным.

Зрителей интересовал выбор героев. Исаева призналась: отбор был спонтанным, но особенно запомнился директор зоопарка - человек, который «безумно любит своё дело, животных и растения. Пример того, кто на своём месте».

На вопрос, почему выбрали Нальчик, команда ответила единодушно: город сразу влюбляет в себя. В нём гармонично соседствуют советский размах и современная динамика, широкие проспекты, зелень и уютные парки.

Съёмки длились полтора месяца - с мая по июль. Погода испытывала на прочность, но это не помешало создать атмосферный портрет города. В финальную версию вошла лишь часть материала; создатели признались, что оставшихся кадров хватит на не менее интересную вторую серию.

Зампред правительства КБР Муаед Кунижев подчеркнул уникальность проекта: фильм снимали не местные, а гости города. Такой взгляд со стороны позволяет увидеть Нальчик по-новому и оценить его атмосферу без привычных стереотипов.

Сама Исаева отметила, что команда ни разу не встретила отказа: даже сомневавшиеся в итоге охотно участвовали. «Приятно, что город принимает людей, которые хотят здесь жить, развиваться и делать хорошее», — сказала режиссёр.

Вечер завершился аплодисментами и призывом прогуляться по любимым улочкам, заглянуть в парк, выпить кофе и вернуться к семье - ради таких мгновений и создаётся кино.

Напомним, съёмки стартовали в мае. Своим видением города в нем делятся сами нальчане: художники, предприниматели, врачи. Глава республики Казбек Коков рассказал, что сегодняшняя цель — создать город для молодёжи: строятся образовательные учреждения, парки, развивается инфраструктура. Главный двигатель региона, по его словам, - молодые люди.