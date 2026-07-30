В Ставрополе начался второй этап обновления дорожной разметки

Фото: администрация города Ставрополя

В Ставрополе специалисты начали второй этап обновления дорожной разметки. Завершить работу обещают к началу учебного года. Всего планируют обновить 90 тысяч квадратных метров дорожной разметки, 12 из которых уже готовы.

«Особое внимание уделим участкам вблизи образовательных организаций», – сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Помимо дорожной разметки в краевой столице продолжают замену старых дорожных знаков, которые пришли в негодность. Также создаются новые указатели для жителей и гостей Ставрополя. Всего заменят 1,2 тысячи дорожных указателей и более 800 стоек.

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