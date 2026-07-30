Пьяный житель Новокузнецка проломил стену к соседке, чтобы сжечь ее

Житель Новокузнецка проломил стену, чтобы сжечь соседку Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке местный житель проломил стену в квартиру к соседке, чтобы сжечь ее. Жители одной многоэтажки, видно, были не в самых лучших отношениях. И в один день мужчина подвыпил и решился на отчаянный шаг, чтобы наказать неприятельницу. Об этом сообщили коллеги из издания VSE42.Ru.

Новокузнечанин подготовил газовый баллон с пропан-изобутановой смесью и достал молоток. Примерно 10 ударов по смежной стене – и в ней появилось сквозное отверстие. А потом поднес к дыре трубку с газом и поджег зажигалкой.

В соседской квартире обгорели стены. Но на этом дебошир не остановился. Он вышел на балкон с железной гардиной и несколько раз ударил по стеклопакету. Две рамы оказались уничтожены. Ущерб оценили почти в 39 тысяч рублей, а хозяйка имущества не пострадала.

Соседка подала заявление на мужчину, и на того возбудили уголовное дело за уничтожение имущества общеопасным способом. Фигурант раскаялся и пообещал расплатиться с женщиной. От наказания это не спасло – суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима.

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