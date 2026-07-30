Ставрополь занял третье место рейтинга городов России по качеству жизни Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Ставрополь замкнул тройку лидеров рейтинга городов России по индексу качества жизни. Всего участвовали 250 городов. Составлялся топ на основе трех ключевых блоков: развитие экономики и инфраструктуры, социальная сфера, а также мнение жителей.

«Убежден, что такие результаты – показатель общей работы нашей команды. Не останавливаемся на достигнутом, впереди еще много больших проектов, которые обеспечат достойный уровень жизни на всех территориях Ставрополья», – сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

На результаты рейтинга влияние оказывало состояние бизнеса в городах. Доронин заявил, что на сегодняшний день минэкономразвитие сопровождает 18 инвестиционных проектов. Планируется, что они внесут в экономику порядка 69,1 млрд рублей инвестиций, а это более 3,9 тысячи новых рабочих мест.

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