Ситуация с топливом на Ставрополье стабилизируется

Ситуация с топливом в Ставропольском крае постепенно улучшается и приходит в норму. Об этом сообщает региональный оперштаб. Так, за последние сутки было продано 2,6 тысячи тонн горючего.

По словам краевого замминистра энергетики, промышленности и связи края Василия Глушакова, сейчас дефицит носит локальный характер и ощущается лишь в небольших населённых пунктах с малым количеством АЗС. Ранее на некоторых заправках вводились ограничения по объёму отпуска бензина в одни руки, однако краевые власти их не устанавливали.

Для поддержки малых сельхозпредприятий губернатор поручил привлечь дополнительного поставщика горюче-смазочных материалов. В свою очередь, на АЗС рекомендовали увеличить лимит продажи топлива до 40 литров. Как сообщили в Минпроме региона, часть автозаправок уже сама отменила все ограничения или повысила лимиты для легковых автомобилей.

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