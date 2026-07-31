Мемориал в честь участников спецоперации открыли в Ингушетии

В Ингушетии пять Героев Российской Федерации, трое из них - из Сунжи. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей главы республики.

В парке Сунжи в Ингушетии состоялось открытие памятника участникам специальной военной операции. Об этом сообщил в своих соцсетях глава республики Махмуд-Али Калиматов. Руководитель региона отметил, что при создании таких мемориалов главным приоритетом является сохранение памяти о тех, кто защищает страну и отдал жизнь за выполнение воинского долга, а также о семьях, ожидающих своих близких.

В своей публикации в мессенджере Калиматов подчеркнул, что среди пяти Героев Российской Федерации в республике трое являются уроженцами Сунжи. На церемонии присутствовали Герой России Султан Хашагульгов и другие участники боевых действий.

Глава республики напомнил, что создание мемориала началось ещё в 2022 году. После осмотра территории было решено перенести физкультурно-оздоровительный комплекс на другое место, а освободившуюся площадь объединить с парком Памяти и славы. Благодаря этому в 2024 году жители получили новый спорткомплекс с бассейном.

На месте бывшего здания комплекса теперь обустроено единое пространство для памяти: проведена работа по благоустройству и озеленению территории. Здесь планируется проводить памятные мероприятия, организовывать встречи с ветеранами и участниками СВО, а также различные события для молодёжи.

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