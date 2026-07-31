Пьяный водитель напал с ножом на сотрудника ГАИ в Дагестане

Во время оформления правонарушения водитель и пассажиры начали вести себя неадекватно и агрессивно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 29 июля в Дербенте группа агрессивно настроенных людей пыталась напасть на наряд ДПС. Как сообщили в МВД по республике Дагестан, инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21120 на улице Площадь Свободы для стандартной проверки.

Заподозрив, что водитель пьян, сотрудник полиции предложил ему пройти медицинское освидетельствование. Это вызвало агрессию: находившиеся в машине четверо мужчин начали вести себя неадекватно, а затем попытались покинуть место происшествия. Когда полицейские этому воспрепятствовали, водитель выхватил нож и бросился на одного из них.

Нападение было отражено благодаря своевременному прибытию подкрепления из патрульно-постовой службы. Полицейские не получили травм. По факту случившегося возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Суд уже заключил предполагаемого нападавшего под стражу до конца сентября 2026 года.

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