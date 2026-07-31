Ночью 31 июля над территорией Дагестана сбили украинские БПЛА Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Над территорией Дагестана ночью 31 июля сбили украинские дроны. Точное количество перехваченных беспилотников в республике не уточняется. Известно только, что всего над Россией уничтожили 371 БПЛА.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили в Минобороны России.

Дроны также сбили и над другими территориями РФ – Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

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