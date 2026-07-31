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НовостиОбщество31 июля 2026 6:39

Ночью 31 июля над территорией Дагестана сбили украинские БПЛА

Всего над Россией уничтожили 371 вражеских дронов
Виктория КУЗНЕЦОВА
Ночью 31 июля над территорией Дагестана сбили украинские БПЛА

Ночью 31 июля над территорией Дагестана сбили украинские БПЛА

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Над территорией Дагестана ночью 31 июля сбили украинские дроны. Точное количество перехваченных беспилотников в республике не уточняется. Известно только, что всего над Россией уничтожили 371 БПЛА.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили в Минобороны России.

Дроны также сбили и над другими территориями РФ – Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

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