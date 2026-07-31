В аэропорту Махачкалы сняли ограничения на полеты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Махачкалы сняли ограничения на полеты. Их ввели утром 31 июля из-за угрозы атаки украинских беспилотников.

По данным онлайн-расписанию аэропорта Махачкалы, время вылета перенесли для 10 рейсов, один – отменили. Также отменили рейс, летящий из Перми в Дагестан.

Ранее стало известно, что над территорией Дагестана ночью 31 июля перехватили и уничтожили вражеские беспилотники. Их точное количество неизвестно, однако всего над 11 субъектами России сбили 371 БПЛА.

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