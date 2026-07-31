Три года колонии дали 17-летнему жителю Ставрополья за оправдание терроризма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Три года колонии дали 17-летнему жителю Ставрополья за оправдание терроризма. Подросток в марте 2025 года выложил в социальных сетях пост, в котором поддержал насильственные действия запрещенных организаций. На это впоследствии обратили внимание силовики.

«Фигурант, придерживаясь радикально-экстремистских взглядов, разместил в одном из мессенджеров публикацию, содержание которой оправдывает насильственные, террористические действия», – пояснили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Чуть позже подростка задержали. На него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Ему грозило до пяти лет колонии, но суд дал ему почти вдвое меньше:

«Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии» – сообщили в прокуратуре Ставропольского края. Приговор пока не вступил в силу

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