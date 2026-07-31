Два подростка-парапланериста врезались в воздухе на соревнованиях на Ставрополье

Два парапланериста врезались в воздухе на Ставрополье Фото: Мария БЕРК. Перейти в Фотобанк КП

В районе горы Джуца в селе Юца Предгорного округа Ставрополья в воздухе врезались друг в друга два парапланериста. Оба – подростки, участвовавшие в соревнованиях. ЧП произошло 30 июля, когда парни набирали высоту. После столкновения спортсмены упали на землю.

«После столкновения они упали на поверхность горного участка. В результате инцидента оба подростка получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение», – сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

Оба подростка остались живы, но проходят лечение с тяжелыми травмами. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По первой виновным в ЧП грозит до двух лет колонии, по второй – до шести лет.

Следователи уже осмотрели место происшествия и разбираются в причинах и обстоятельствах столкновения парапланеристов.

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