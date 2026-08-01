В Ингушетии многодетная чиновница трудоустроила к себе на работу четверых детей

С 2020 по 2025 годы женщина приняла на работу четырёх собственных детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор центра детского творчества в Джейрахском районе лишилась работы после вмешательства прокуратуры. Районный суд Ингушетии удовлетворил иск надзорного ведомства, установив факт массового семейного подряда: с 2020 по 2025 годы женщина приняла на работу четырёх собственных детей.

По данным проверки, родственники находились в прямом подчинении у своей матери-руководителя. По закону это является классическим конфликтом интересов, который ставит под сомнение её непредвзятость. Усугубило ситуацию то, что директор годами игнорировала эту проблему и не пыталась её решить.

По требованию прокуратуры в организации провели служебную проверку. Однако к директору применили лишь дисциплинарное взыскание в виде выговора. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, который и согласился с требованиями об увольнении руководителя в связи с утратой доверия.

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