По инициативе ставропольцев парк в Зеленокумске обрёл имя «Патриот»

Инициатива исходила от жителей города. Фото: администрация Советского округа

Парковая зона у Дворца культуры в Зеленокумске получила официальное название - «Патриот». Инициатива исходила от жителей: предложение было озвучено на прямой линии и нашло поддержку в администрации округа.

«Теперь у горожан есть не просто парк, а именованное общественное пространство, где можно почтить память героев. Когда люди сами выходят с такими предложениями, это говорит о нашем единении и патриотизме. Мы постарались сделать пространство достойным памяти наших защитников», – рассказали в администрации Советского округа.

Оформление в этом году входной группы в виде красной звезды стало продолжением благоустройства. Проект реализован за счет гранта из краевого бюджета в качестве поощрения за лучшие практики инициативного бюджетирования.

Парк «Патриот» объединяет ключевые объекты: панно «Поколения Победителей», памятник воинам, погибшим при исполнении служебного долга в Афганистане, на Северном Кавказе и в зоне специальной военной операции, а также мемориальные места, посвященные различным родам войск.

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