В горах Северной Осетии нашли тело туриста, пропавшего 27 июля

Тело пропавшего 43-летнего туриста нашли в районе скалы «Бараньи лбы». Фото: стоп-кадр видео МЧС по республике.

В горах Северной Осетии завершена поисково-спасательная операция. Тело 43-летнего туриста из Воронежа, который пропал в конце июля, нашли спустя пять дней сотрудники республиканского МЧС.

По информации регионального управления ведомства, инцидент произошёл 27 июля. Во время спуска с маршрута между Мидаграбинским ледником и водопадами мужчина ушел вперед от своей группы. Когда остальные участники похода добрались до места сбора, они не обнаружили его там и обратились за помощью к спасателям. Как отмечается, группа не регистрировала свой поход.

Поисковая операция длилась несколько дней. В субботу, 1 августа, тело мужчины было обнаружено специалистами Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС в районе скалы «Бараньи лбы» на выходе к плато ледника. В поисках все эти дни были задействованы более двадцати специалистов.

В горах Северной Осетии нашли тело туриста из Воронежа

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