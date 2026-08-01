Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два десятка жильцом многоэтажного дома спасли сотрудники МЧС сегодня вечером в Махачкале. Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании по улице М. Гаджиева, 73 «а», поступило 31 июля 2026 года в 02:18 мск.

В 10-этажном жилом доме на 9-м этаже загорелась электрощитовая, далее огонь распространился по шахте на вышестоящий этаж. Лестничная клетка быстро заполнилась дымом, возникла угроза для жильцов верхних этажей.

«Прибывшие пожарные расчеты приступили к эвакуации людей. Спасатели в дыхательных аппаратах поднялись на верхний этаж и спасли 19 человек. Ещё 120 жильцам помогли покинуть здание», – сообщается на сайте ГУ МЧС по республике Дагестан.

Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины случившегося установят дознаватели МЧС России.

В Махачкале при пожаре в многоквартирном доме спасли 19 человек

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