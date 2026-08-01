Ставропольцы могут почувствовать удар магнитной бури на Солнце днем 2 августа

Основное действие развернётся в воскресенье, 2 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Ставрополья стоит приготовиться к удару магнитной бури. О ней предупредили наблюдающие за активностью Солнца ученые. Их исследования публикуются на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

Так, по данным Лаборатории, выходные принесут жителям Земли небольшие геомагнитные «качели».

Почувствовать это можно было уже сегодня, 1 августа, с 15:00 до 18:00 мск, когда произошло небольшое волнение магнитного поля. Впрочем, оно прошло без каких-либо последствий.

Основное действие развернётся в воскресенье, 2 августа. Утром, примерно с 09:00 до 12:00 мск, на Землю обрушится умеренная буря уровня G2. Днём она немного успокоится, чтобы снова дать о себе знать вечером (с 15:00 до 18:00 мск) в виде слабой бури класса G1. На этом солнечная активность сойдёт на нет.

Хорошая новость для метеозависимых: синоптики космической погоды обещают спокойный остаток августа. Следующие возможные даты для беспокойства – 19 и 23 число, хотя долгосрочные прогнозы часто дополняются и уточняются ко времени события.

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