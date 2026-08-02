Спасатели эвакуировали с Эльбруса 22-летнего альпиниста, травмировавшего ногу

Спасатели эвакуировали с Эльбруса 22-летнего альпиниста, травмирующего ногу Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели эвакуировали с Эльбруса 22-летнего альпиниста из Новосибирска. В 07:30 2 августа 2026 года поступила информация о том, что на высоте 5100 метров турист, ранее не зарегистрированный на маршруте, просит о помощи. Она потребовалась ему в связи с полученной травмой ноги.

На помощь мужчине пришли три спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, спустившие его на поляну Азау. Альпинист, травмирующий ногу, от дальнейшего оказания медицинской помощи отказался.

«Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Рекомендуем быть предельно внимательными на туристических маршрутах», – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

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