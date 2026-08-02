В минздраве КЧР уточнили состояние пострадавших от взрыва газа в частном доме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В минздраве КЧР уточнили состояние тех, кто пострадал от взрыва газа в частном доме. За медицинской помощью обратились 10 человек, семерых их которых доставили в больницу. Там врачи осмотрели их и назначили необходимое лечение.

«Три человека, получившие незначительные травмы, осмотрены врачами бригад скорой помощи, прошли амбулаторную обработку ран и консультацию специалистов-травматологов. Угрозы для их жизни нет, назначено амбулаторное наблюдение по месту жительства», – уточнили в минздраве КЧР.

Напомним, ранее в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии произошел взрыв газа в частном доме. Известно, что ЧП случилось 2 августа под навесом летней кухни во время празднования свадьбы. Возгорания за взрывом не последовало.

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