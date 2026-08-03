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НовостиПроисшествия3 августа 2026 5:59

Спасатели нашли пропавших на священной горе Дагестана туристов

Поисковые работы продлились менее суток
Евгения ТОКАРЕВА
Медпомощь туристам не понадобилась.

Медпомощь туристам не понадобилась.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане завершилась поисково-спасательная операция на горе Шалбуздаг. Двое туристов, пропавших накануне, обнаружены живыми и здоровыми.

Сообщение о пропаже поступило спасателям 2 августа. В районе горы Шалбуздаг потерялись двое – 36-летний мужчина и 33-летняя женщина.

«На поиски туристов выдвинулась группа из четырёх спасателей. С наступлением темноты поиски пришлось приостановить», - рассказали в республиканском МЧС Росси.

Рано утром 3 августа работы возобновили. Туристов нашли. Их состояние оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

Высота горы Шалбуздаг - 4142 метра, она находится на Главном Кавказском хребте и привлекает не только туристов, но и паломников-мусульман, оставаясь одной из самых популярных точек на карте региона. Особенно почитают это место верующие из Закавказья и с Северного Кавказа.