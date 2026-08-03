В Ессентуках за 800 млн рублей продают бывший винно-коньячный комбинат Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Бывший коньячный завод «Кавказ» продают в Ессентуках за 800 млн рублей. В эту стоимость входит промышленный комплекс с цехами, складами и производственным оборудованием.

Завод находится в центре Ессентуков. Помимо самого здания, покупатель получит территорию площадью более чем 10 тысяч квадратных метров с цехами, складами, административными зданиями, а также собственной линией розлива. Продавец заявляет, что земля находится в собственности, а все коммуникации подключены.

Предприятие начало процедуру банкротства в 2015, а в 2017 году комбинат был выставлен на торги. Однако они не состоялись из-за отсутствия желающих приобрести завод. Сейчас его снова продают через сервис по продаже.

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