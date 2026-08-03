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НовостиОбщество3 августа 2026 10:57

За неделю сотрудники МЧС потушили 364 пожара на Ставрополье

Особый противопожарный режим продолжает действовать в регионе
Виктория КУЗНЕЦОВА
За неделю сотрудники МЧС потушили 364 пожара на Ставрополье

За неделю сотрудники МЧС потушили 364 пожара на Ставрополье

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю, с 27 июля по 2 августа, экстренные службы Ставрополья потушили 364 пожара. Из них 317 произошли на открытой местности, общая площадь возгораний составила более 390 гектаров.

«На территории края все еще действует особый противопожарный режим, что означает запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, а также проведение пожароопасных работ. Нарушение этих требований влечет административную и уголовную ответственность», – напоминают в МЧС Ставрополя.

В то же время спасатели выезжали на 54 ДТП, в которых погибло восемь человек, а 58 (четверо из них – дети) пострадали. А 30 июля в селе Гофицком Петровского округа на «Черкесском пруду» утонул мужчина.

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