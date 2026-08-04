На 54 млн рублей обманули жителей Ставрополья мошенники за минувшую неделю

Полиция призывает граждан быть бдительными Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье мошенники за неделю похитили у граждан более 54 миллионов рублей. Полиция подробно описала одну из схем, жертвой которой стала 72-летняя жительница Ессентуков, лишившаяся свыше 3,6 млн рублей.

Всё началось с сообщения в мессенджере от имени ТСЖ с просьбой проголосовать за благоустройство по ссылке. После перехода пенсионерке пришло СМС о входе в её аккаунт на «Госуслугах» с неизвестного устройства и номер для связи с «техподдержкой».

Позвонив по этому номеру, женщина попала под психологическое давление. Под предлогом спасения средств лжесотрудница Федерального казначейства убедила её перевести деньги на так называемый «счёт с двойной защитой». Для этого пенсионерка купила новый телефон, установила нужные приложения и через банкоматы в Пятигорске и Кисловодске перевела аферистам более 3,6 млн рублей.

Позже ей сообщили о фиктивном кредите, оформленном на её имя, и потребовали оплатить 50% долга, чтобы избежать уголовной ответственности. Женщина отказалась выполнять требования и обратилась в полицию, осознав обман.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Правоохранители напоминают: не переходите по ссылкам от незнакомцев, не устанавливайте сторонние приложения по их указке и помните, что никаких «безопасных счетов» не существует.

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