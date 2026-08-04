Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье до 5 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение до конца суток 5 августа. Специалисты прогнозируют ливень, град, грозы и сильный ветер до 25 м/с. Погода в крае испортится в 9-11 часов 4 августа 2026 года.

«Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением низинных частей местности, нарушениями в работе дренажных систем, повреждением кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев», – предупреждает РСЧС.

Жителям и гостям Ставрополья стоит быть осторожными на улице. Водителям рекомендуют снизить скорость и быть более внимательными перекрестках. В случае ЧС обращаться по номеру экстренных служб 112.

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