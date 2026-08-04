Машина с пьяным водителем упала в реку у «Замка коварства и любви» в Кисловодске

Фото: соцсети Евгения Моисеева

В Кисловодске в районе «Замка коварства и любви» автомобиль упал в реку. Спасатели прибыли на место, где из машины достали пострадавших водителя и его пассажира. Пару передали врачам и увезли в больницу.

«У обоих диагностировали сотрясение головного мозга. После обследования в больнице также подтвердилось, что пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения», – написал в соцсетях мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Автомобилист не только уничтожил машину, но и может остаться без прав. За вождение в нетрезвом виде сотрудники ГАИ могут составить протокол. По нему грозит штраф до 45 тысяч рублей и лишение удостоверения на срок до двух лет.

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