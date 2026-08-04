Ставропольцы оформили кредиты на более чем 147 млрд рублей в 2026 году Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В первой половине 2026 года ставропольцы взяли потребительские кредиты на сумму более 147 млрд рублей. Это почти на четверть больше, чем в пошлом году. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Южное главное управление ЦБ России.

«Рост объемов выдачи потребительских кредитов – ожидаемая реакция на смягчение денежно кредитной политики. Спрос на потребительские кредиты в крае растет после поэтапного снижения ключевой ставки. Банки сократили проценты по кредитам, и заемные средства стали доступнее», – рассказал заместитель управляющего Южного главного управления Центрального банка России Игорь Шапин.

Около 12%, или 17,2 млрд приходятся на автомобильные кредиты. В прошлом году эта сумма была на треть меньше. Также, на момент 1 июля 2026 года на 12,4% выросли накопления на счетах и вкладах ставропольцев. Они составили более 613 млрд рублей.

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