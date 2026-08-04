Минэк заявил, что Ставрополье с запасом закрывает свои потребности в продуктах

Минпром заявил, что Ставрополье с запасом закрывает свои потребности в продуктах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольский край самостоятельно закрывает свои потребности в продуктах питания, а также является одним из главных поставщиков продуктовой корзины россиян. Пищевая и перерабатывающая промышленность в регионе насчитывает 38 видов деятельности, а также объединяет более 750 производств. За первую половину 2026 года предприятия изготовили продукцию суммой более 82,5 млрд рублей.

«Ставрополье кормит всю Россию. Видим, что производители имеют большой потенциал для роста. Со своей стороны стараемся обращать внимание на все запросы и остаемся на связи с местным бизнесом», – рассказал министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Производство некоторых товаров превышает рекомендуемые объемы потребления: в 2,9 раза – по растительному маслу, в 1,8 раза – по мясу и субпродуктам, в 1,8 раза – по хлебу и хлебобулочным изделиям, а также в 1,3 раза – по сливочному маслу.

А в перечень самых популярных товаров, находящихся в общероссийской корзине, вошли такие группы товаров, как: минеральная вода (6,9%), птица (5,6%), мясные полуфабрикаты (5,2%), мука (3,5%), макароны (3,3%), крупы (2%) и безалкогольные напитки (2%).

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