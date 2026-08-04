На Северном Кавказе три краеведческих музея получили специальные гранты

Победители приступят к реализации своих проектов с 1 сентября 2026 года. Фото: предоставлено ВТБ

Подведены итоги II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России от банка ВТБ. Гранты до 1 млн рублей получат 67 музеев в 55 регионах страны. Среди них три музея Северного Кавказа: Новоалександровский районный историко-краеведческий музей (Ставропольский край), Государственный Карачаево-Черкесский музей-заповедник им. М.О. Байчоровой и Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики.

Музеи-победители из СКФО при поддержке ВТБ создадут:

— мобильную фотовыставку «Великая Победа объединяет Кавказ» –15 панно с тематикой Великой Отечественной войны и специальной военной операции;

— проект «Дозорная застава - быт и традиции казаков под открытым небом» – пять тематических зон под открытым небом, реконструирующих ключевые сферы жизни дозорного казака;

— экспозицию «Живые традиции народов Кабардино-Балкарии» с предметами традиционной культуры кабардинцев и балкарцев в исполнении современных мастеров декоративно-прикладного искусства.

«Поддержка культуры – важная часть социальной повестки ВТБ в СКФО. Выделение грантов трём музеям – это не просто финансовая помощь, а вклад в сохранение исторической памяти и развитие культурной инфраструктуры региона. Рассчитываем, что обновлённые экспозиции станут точкой притяжения для жителей и гостей Северного Кавказа и помогут по-новому раскрыть богатое наследие нашего региона», – прокомментировал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО – вице-президент банка.

В состав жюри конкурса вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты. Победители приступят к реализации своих проектов с 1 сентября 2026 года. Ознакомиться с полным списком можно на сайте фонда.