Концерт группы PIZZA и трехтонный торт обещают в Железноводске на День города

Фото: соцсети мэра Железноводска Евгения Бакулина

В Железноводске на День города снова ожидаются масштабные гуляния. На этот раз власти намерены побить всероссийский рекорд и приготовить для отдыхающих торт массой три тонны. Впервые огромные угощения стали готовить к празднику в 2023 году – он весил 600 килограммов.

«Ежегодно вес торта повышался, в прошлом году вес торта достигал 1,5 тонны, а в этом году идем не просто на рекорд, а на всероссийский рекорд. Кондитеры сделают угощение, масса которого будет больше трех тонн», – анонсировал мэр Железноводска Евгений Бакулин.

Помимо огромного десерта, для жителей и гостей курорта приготовили большую программу праздника. Бакулин уже вскрыл некоторые детали, в том числе предстоящее выступление группы «Пицца» (PIZZA)».

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