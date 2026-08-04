Жители села Кочубеевского на Ставрополье остались без света из-за пожара

Фото: соцсети Олега Борзова

Из-за пожара в селе Кочубеевское на Ставрополье некоторые местные жители остались без света. Его отключили в целях предотвращения возможных ЧС до полной ликвидации возгорания.

«На месте работает пожарная служба. В ближайшее время, после ликвидации возгорания электроснабжение будет восстановлено в короткие сроки», – сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.

Временно отключили электричество на улицах: Партизанская, Советская, Красная, Титова, Скрипникова, Менделеева, Октябрьской Революции, Торговая, Привокзальная, Крупской, Крайняя, Павлова, Школьная, Ленина, Ракитная, Пролетарская, Успенская, Крестьянская, а также на прилегающих к ним территории.

Напомним, на территории Ставропольского края до конца суток 5 августа действует режим чрезвычайной пожароопасности.

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