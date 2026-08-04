Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 10:51

Пандус установили в одном из домов Ставрополя после жалоб жильцов

Работы прошли в многоэтажке на улице Ерохина
Виктория КУЗНЕЦОВА
Фото: Госжилинспекция Ставропольского края

Фото: Госжилинспекция Ставропольского края

На улице Ерохина, 27 в Ставрополе в четвертом подъезде многоэтажки установили телескопический пандус. Работы провела управляющая компания после жалобы жильцов.

«Если многоквартирный дом был введен в эксплуатацию с пандусом, управляющая компания обязана содержать его в технически исправном состоянии в соответствии с проектными решениями», – пояснили в Госжилинспекции Ставропольского края.

Но ведомство добавляет, что ныне действующее жилищное законодательство не обязывает управляющую компанию устанавливать новые пандусы, если при вводе дома застройщик его не предусмотрел. Тем не менее конкретно в этом случае он появился.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru