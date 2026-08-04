Пандус установили в одном из домов Ставрополя после жалоб жильцов

Фото: Госжилинспекция Ставропольского края

На улице Ерохина, 27 в Ставрополе в четвертом подъезде многоэтажки установили телескопический пандус. Работы провела управляющая компания после жалобы жильцов.

«Если многоквартирный дом был введен в эксплуатацию с пандусом, управляющая компания обязана содержать его в технически исправном состоянии в соответствии с проектными решениями», – пояснили в Госжилинспекции Ставропольского края.

Но ведомство добавляет, что ныне действующее жилищное законодательство не обязывает управляющую компанию устанавливать новые пандусы, если при вводе дома застройщик его не предусмотрел. Тем не менее конкретно в этом случае он появился.

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