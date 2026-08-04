Около 12 километров проблемных теплотрасс намерены заменить к зиме в Кисловодске

12 километров теплотрассы заменят в Кисловодске к зиме Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске к зиме власти намерены заменить около 12 километров проблемных теплотрасс. Прошлый отопительный сезон на курорте прошел тяжело. Из-за аварий несколько раз на долго время отключали тепло и подачу горячей воды. Сейчас коммунальщики уже укладывают новые трубы, чтобы таких ситуаций было меньше.

«Уже заменили более двух километров наиболее изношенных участков, в том числе на улицах Орджоникидзе и Фоменко. Работы продолжаем: важно не снижать их темпы. Материалы для дальнейшей модернизации есть, определен поставщик еще семь километров трубной продукции. Это позволит увеличить скорость ремонта и завершить все запланированные работы в срок», – заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Напомним, ЧП с отоплением происходили в Кисловодске много раз. В декабре 2025 года прокуратура начинала проверку из отключения отопления. В феврале 2026 года большая часть города сидела с холодными батареями. А уже в апреле без тепла остались 100 домов и несколько школ. Весной проблемы были и с подачей воды из-за обмеления Эшкаконского водохранилища.

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