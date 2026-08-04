На Ставрополье выявили новый очаг африканской чумы свиней Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Новый очаг АЧС выявили на Ставрополье. Заболевание обнаружили у домашнего скота в селе Привольном Красногвардейского округа на Ставрополье. Африканская чума свиней хоть и является смертельным заболеванием для животных, однако для человека она не опасна.

В тексте приказа управления ветеринарии Ставропольского края говорится о том, что свиней и продукты свинопроизводства изымут специалисты. Такие меры не позволят болезни распространиться дальше и поразить здоровых животных. В документе прописан и план действий по работе и в дальнейшей утилизации больного скота.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания, свиней изъяли в ближайших населенных пунктах: в поселках Зеркальном, Коммунар и Штурм, а также в хуторе Богомолов. Фермеры получат компенсацию по рыночной цене животных из краевого бюджета.

«Введенные ограничения не ограничивают свободу перемещения жителей Красногвардейского округа», – добавили в управлении.

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